Ronald ‘Khalis’ Bell nasceu no Ohio, em 1951, mas a família mudou-se na década seguinte para New Jersey. Foi lá que em 1964, ainda adolescente, fundou com o irmão, Robert ‘Kool’ Bell, e alguns amigos, o grupo The Jazziacs.

Convocando influências do jazz, da soul e do funk, o grupo teve vários nomes – New Dimensions, Soul Town Band -, até se decidir que ficaria Kool & The Gang em 1969.

Foi na década de 1970 que os Kool & The Gang tiveram o período de maior sucesso, com grande parte dos temas a serem compostos por Ronald Bell, músico autodidata, entre os quais “Celebration”, “Cherish”, “Jungle Boogie” e “Summer Madness”.

Em 1978, receberam um prémio Grammy pela participação na banda sonora para o filme “Febre de sábado à noite”, em que participaram com a canção “Open Sesame” e, mais recentemente, foram homenageados no Passeio da Fama, em Hollywood, Califórnia.

Ao longo da carreira, o grupo editou mais de duas dezenas de álbuns e vendeu mais de 70 milhões de discos em todo o mundo, contabilizou a publicação Consequence of Sound.