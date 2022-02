Ivan Reitman, que morreu durante o sono em casa, ficou conhecido sobretudo pelo sucesso de bilheteira “Os Caça-Fantasmas”, em 1984, que misturava comédia e uma galeria de personagens sobrenaturais, cujo imaginário abriu caminho a uma série de outras produções no cinema e em televisão.

Nascido em 1946 na antiga Checoslováquia, de onde a família saiu quando ainda era criança, Ivan Reitman cresceu e estudou no Canadá, dando início aí a um percurso sempre ligado ao espetáculo e entretenimento.

A Associated Press recorda que Ivan Reitman teve um teatro de marionetas, pertenceu a um grupo folk que tocava em cafés, estudou música e teatro e começou por fazer curtas-metragens.

Nos anos 1970 produziu os filmes “Os parasitas da morte” e “Fim de semana sangrento”, ambos de David Cronenberg, e assinou a produção de “A república dos cucos”, de John Landis, que consolidou o trabalho como produtor.

Em 1979, Ivan Reitman realizou e produziu o filme “Almôndegas”, no qual se assinala o primeiro papel de protagonista de Bill Murray, com quem iria trabalhar noutras produções.

Além de Bill Burray ou Dan Aykroyd, Ivan Reitman trabalhou ainda com Arnold Schwarzenegger, Danny Devito, Kevin Kline, entre outros.

Enquanto realizador, Ivan Reitman fez, por exemplo, “Perigosamente juntos” (1986), com Robert Redford, Debra Winger e Daryl Hannah, “Gémeos” (1988), “Um polícia no jardim-escola” (1990), “Júnior” (1994), “Seis dias sete noites” (1998), com Harrison Ford e Anne Heche, e “Sexo sem compromisso” (2011), com Natalie Portman e Ashton Kutcher.

Também produziu “Space Jam” (1996), de Joe Pytka, “Dias de Loucura” (2003), de Todd Philips, “Paranóia” (2007), de D. J. Caruso, e “Hitchcock” (2012), de Sacha Gervasi.

Em setembro passado foi anunciado que Ivan Reitman estaria a trabalhar numa sequela de “Gémeos”, na qual entraria o elenco original, com Arnold Schwarzenegger e Danny Devito.