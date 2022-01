O realizador norte-americano Peter Bogdanovich morreu hoje aos 82 anos, adiantam as revistas Variety e Hollywood Reporter, sendo que a segunda confirmou o óbito junto da filha, Antonia Bogdanovich. A morte foi por causa natural.

Tendo como imagem de marca os óculos de grossa armação e o lenço ao pescoço, Bogdanovich fez parte da geração dos "movie brats" — onda de novos realizadores que surgiu em Hollywood nos anos 60 e 70 e que inclui nomes como Steven Spielberg, Martin Scorsese, Stanley Kubrick e Francis Ford Coppolla, entre muitos outros —, notabilizando-se por filmes como "A Última Sessão" (1971), "Que se Passa, Doutor?" (1972) e "Lua de Papel" (1973).

"A Última Sessão", em particular, catapultou-o para o estrelato — até então realizara apenas dois filmes; um deles, "Targets", foi por si escrito, produzido, editado e realizado. Este drama de 1971 recebeu oito nomeações nos Óscares, dois deles diretamente para Bogdanovich, de melhor realizador e melhor argumento adaptado — a história passou à tele a partir de um romance do escritor Larry McMurtry, do mesmo nome.

Foi com esta fama de realizador-autor, que tanto escrevia como dirigia as câmaras, que assinou os dois filmes seguintes: "Que se Passa, Doutor?", comédia inspirada nos clássicos da era dourada de Hollywood, e "Lua de Papel", comédia-drama que lhe valeu a nomeação de melhor realizador nos Globos de Ouro.

A sequência vitoriosa fez atraiu a atenção do estúdio Paramount Pictures, que o incluiu na empresa de produção Director’s Company, ao lado de Coppolla e William Friedkin, dando-lhes total liberdade para fazerem o filme que quisessem, desde que respeitando orçamentos.

Todavia, foi aí que começou a sua rota descendente, com a adaptação para cinema de "Daisy Miller", livro de Henry James, em 1974 e que não só foi um fracasso junto da crítica, como também foi visto como uma forma de promover a sua namorada à época, Cybill Shepherd, no papel principal. Seguiram-se outros dois filmes que minaram a sua credibilidade: "At Long Last Love", de 1975, e "Nickelodeon", de 1976, ambos falhanços de bilheteira.

A partir daí, apesar de ser responsável por alguns filmes bem sucedidos, como "Máscara", de 1985, ou "The Cat's Meow", de 2001, nunca mais teria o mesmo ímpeto criativo do início de carreira, ou o sucesso.