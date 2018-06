A jovem foi atendida, na quinta-feira, no Centro de Saúde da Boavista com um quadro de gravidez ectópica, tendo sido transferida nessa noite para ilha do Sal, numa embarcação que transporta cargas.

Recebida no Hospital Ramiro Figueira, na ilha do Sal, na madrugada de sexta-feira, a mulher, de 30 anos, que sofria de uma cardiopatia mitral, viria a morrer no sábado, depois de ter sido operada e de a sua situação clínica se ter agravado, segundo comunicado da unidade hospitalar.

De acordo com a versão de familiares, citada pela imprensa local, a opção pelo transporte por via marítima aconteceu porque a companhia aérea que opera em exclusivo as ligações entre ilhas, a Binter, alegou lotação esgotada para não transportar a jovem.

Fonte da Binter, citada pela estação pública de televisão de Cabo Verde (TCV), adiantou que, por ser de noite, era tecnicamente impossível descolar ou aterrar qualquer avião no aeroporto da Boavista, informando que durante a manhã do mesmo dia o transporte de doentes foi feito normalmente.

O envio por via marítima foi autorizado pela delegada de Saúde da Boavista e, segundo o comunicado do Hospital Ramiro Figueira, era o “método que mais rapidamente assegurava que a doente teria o tratamento adequado”.

O Governo cabo-verdiano, o principal alvo da indignação com esta morte, anunciou, em comunicado, “um inquérito que deverá servir para apurar a verdade e o cabal esclarecimento da situação”.

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, considerou que, independente dos contornos que levaram à morte da jovem, é necessário encontrar uma “solução urgente” para o transporte de doente entre as ilhas.