A morte de Abu Bakr al-Baghdadi pelas forças norte-americanas, anunciada no sábado por Donald Trump, deixou o grupo extremista Estado Islâmico (EI) sem o líder, constituindo um revés importante para a organização que tem sido sucessivamente derrotada nos últimos meses, ficando agora limitada a um reduto do seu autodenominado “califado”.

Contudo, os analistas recordam que, já antes da morte de al-Baghdadi, o EI tinha feito um forte esforço de descentralização, para evitar a desagregação organizativa decorrente da eliminação de núcleos de poder, como agora aconteceu.

“Num tipo de organização como esta, a perda do líder não significa o seu desmembramento”, afirmou à Lusa José Pedro Teixeira Fernandes, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, que chamou a atenção, ainda assim, para a importância simbólica da morte de al-Baghdadi.

Teixeira Fernandes considera que a relevância do seu desaparecimento fica agora dependente de outras variáveis, nomeadamente o desenvolvimento da situação do movimento ‘jihadista’ na região do Médio Oriente, onde tem vindo a perder influência.

“Foi certamente importante (a morte de al-Baghdadi), mas sabemos, do que vemos noutras organizações, que desenvencilharmo-nos do líder não é desenvencilharmo-nos do Estado Islâmico”, explicou ao jornal norte-americano The New York Times Hassan Abu Hanieh, um especialista da Jordânia em grupos extremistas.

No mesmo sentido, vai a análise de Chris Costa, ex-diretor de contraterrorismo do Conselho de Segurança Nacional do executivo de Donald Trump, que recorda que a morte do líder não significa a morte da ideologia do movimento.