Em média, registaram-se 21 mortes violentas por dia em janeiro passado na cidade brasileira do Rio de Janeiro, onde uma grave crise de segurança levou o Governo a ceder o controlo ao exército, informaram fontes oficiais.

No primeiro mês do ano, o número de homicídios no Rio chegou aos 649, mais 7,6% em comparação com janeiro de 2017, segundo dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública do governo regional.

As mortes em confrontos entre supostos criminosos e a polícia aumentaram para as 154, entre elas as de seis agentes, face às 98 mortes em janeiro do ano passado.

O estado carioca também apresentou uma subida no roubo de veículos e nos assaltos na rua – registaram-se uma média de roubos diários e um em cada quatro minutos.

O Presidente brasileiro, Michel Temer, decretou no passado dia 16 de fevereiro a intervenção federal na área da segurança do estado do Rio.

Com esta decisão, oficiais do exército vão coordenar a resposta ao aumento da criminalidade no Rio até ao final deste ano, com o objetivo de reduzir os elevados índices de violência, que em 2017 causaram 6.731 homicídios, entre os quais de mais de 100 agentes policiais e de uma dezena de menores por “balas perdidas”.

A medida foi criticada por movimentos sociais e setores da oposição, que consideram que foi motivada por razões políticas e eleitorais.