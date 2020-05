Nas últimas 24 horas, o país também registou 88 óbitos, elevando para 1.625 o número total de vítimas mortais associadas à covid-19.

O aumento do número de infetados desde a semana passada pode ser explicado, segundo as autoridades russas, pela multiplicação de testes de triagem – 4,8 milhões de acordo com a contagem -, o que possibilita detetar também casos assintomáticos.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 263 mil mortos e infetou cerca de 3,7 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um 1,1 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos a aliviar diversas medidas.