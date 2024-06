Milhões de mosquitos estão a ser libertos de helicópteros no Havai, numa última tentativa de salvar aves raras em extinção.

As trepadeiras (honeycreeper) endémicas e de cores vivas do arquipélago estão a morrer de malária transmitida por mosquitos introduzidos pela primeira vez por navios europeus e americanos no século XIX. Por evoluírem sem imunidade à doença, as aves podem morrer com apenas uma picada.

Trinta e três espécies de trepadeiras foram extintas e muitas das 17 que permanecem estão altamente ameaçadas, com preocupações de que algumas possam ser extintas dentro de um ano se nenhuma ação for tomada. Neste momento, segundo o jornal The Guardian, os cientistas tentam salvar a espécie urgentemente com uma estratégia pouco comum: libertar mais mosquitos.

Todas as semanas, um helicóptero lança 250 mil mosquitos machos com uma bactéria natural que atua como controlo de natalidade nas ilhas. Já foram liberados 10 milhões.

“A única coisa mais trágica seria se [os pássaros] fossem extintos e não tentássemos. Não se pode deixar de tentar”, disse Chris Warren, coordenador do programa de aves florestais do parque nacional Haleakalā, na ilha de Maui, citado pelo jornal.

A população de uma trepadeira, a trepadeira Kaua'i, ou ʻakikiki , caiu de 450 em 2018 para cinco em 2023, com apenas uma única ave a ser deixada em estado selvagem na ilha de Kaua'i, de acordo com o serviço de parques nacionais.

As trepadeiras têm um canto semelhante ao dos canários e uma vasta diversidade: cada espécie evoluiu com formatos especiais de bico, adaptados para comer diferentes alimentos, de caracóis a frutas e néctar. São ainda uma parte importante do ecossistema, sendo que ajudam a polinizar plantas e a comer insetos.

Como as aves do Havai não evoluíram ao mesmo tempo que a malária aviaria, têm muito pouca resposta imunitária e – a trepadeira vermelha ( 'i'iwi ), por exemplo, tem 90% de probabilidade de morrer se for picada por um mosquito infetado.

As aves outras aves geralmente vivem em altitudes elevadas, acima de 1.200-1.500 metros, onde os mosquitos com o parasita da malária aviaria não vivem porque está muito frio. À medida que o clima aquece, no entanto, os mosquitos movem-se para altitudes mais elevadas.

Os investigadores estão a usar a técnica do inseto incompatível (IIT), que envolve libertar mosquitos machos com uma bactéria natural que impede a eclosão dos ovos das fêmeas selvagens com as quais eles acasalam.