A Mostra Nacional de Jovens Criadores (MNJC), que decorre entre 1 e 3 de dezembro no Fórum Municipal Romeu Correia e no Centro Cultural e Juvenil de Santo Amaro, em Almada, apurou 114 criadores, de 15 dimensões artísticas, para apresentarem os seus trabalhos durante o evento desta iniciativa cultural ímpar a nível nacional.

A MNJC é o mais importante e alargado programa de estímulo à criação por jovens artistas em Portugal desde 1997, tendo vencido em edições anteriores autores que atualmente marcam o panorama cultural português, nomeadamente a artista plástica Joana Vasconcelos, os escritores Valter Hugo Mãe e Gonçalo M. Tavares, os estilistas António Tenente e Maria Gambina e o compositor Manuel Durão.

Arte Digital, Arte Urbana, Cerâmica, Cinema, Dança, Escultura, Fotografia, Gastronomia, Humor, Ilustração, Literatura, Moda, Música, Pintura e Teatro são as categorias desta iniciativa do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ). O evento, organizado pela primeira vez pelo Gerador, plataforma portuguesa independente de jornalismo, cultura e educação, numa parceria com a Câmara Municipal de Almada, foi o que recebeu mais candidaturas desde a sua criação: 838.

A MNJC vai galardoar um criador por área e os vencedores irão receber um prémio no valor de 1.000 euros, terão uma entrevista publicada na plataforma do Gerador, 50% de desconto em todos os cursos e workshops da Academia Gerador durante um ano e um Cartão Jovem. O anúncio será feito numa gala, que se realiza no último dia do evento.

Coube a um júri específico para cada dimensão artística, composto por dois autores com trabalho reconhecido na área e um representante do IPDJ, a tarefa de escolher até oito criadores por categoria para participar na Mostra. O humorista Hugo Van Der Ding, a ilustradora Clara Não, o escritor Afonso Cruz, a atriz Carla Chambel, o estilista Dino Alves, a artista visual e ilustradora Tamara Alves e o músico Hélio Morais foram alguns desses jurados.