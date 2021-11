Manifestantes incendiaram nesta quinta-feira vários edifícios na capital das Ilhas Salomão, Honiara, no segundo dia de distúrbios contra o governo e a comunidade chinesa, o que levou a Austrália a anunciar o envio de forças de paz a pedido do governo do arquipélago.

JOB RONGO'AU FUOO / ZFM Radio / AFP