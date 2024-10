Populares observam um autocarro e três automoveis que arderam no Bairro da Cidade Nova, em Santo António dos Cavaleiros, Loures, durante a terceira noite de protestos, 24 de outubro de 2024, após Odair Moniz, 43 anos, cidadão cabo-verdiano, e morador no Bairro do Zambujal, na Amadora, ser baleado por um agente da PSP na madrugada de segunda-feira, no Bairro da Cova da Moura, tendo morrido pouco depois, no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa. MIGUEL A. LOPES/LUSA

