“Aqui não está ninguém a carregar nem a descarregar. Quem ia fazer os serviços mínimos não os cumpriu. Está aqui, junto ao piquete de greve. São cerca de 40 a 50 pessoas. Está tudo tranquilo, não há qualquer problema”, garantiu à Lusa Manuel Mendes, coordenador do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), cujo porta-voz anunciou hoje que os trabalhadores não vão cumprir serviços mínimos nem a requisição civil.

O coordenador do Norte do SNMMP acrescentou que, neste terceiro dia de paralisação, estão à porta da Refinaria da Petrogal em Leça da Palmeira, concelho de Matosinhos, distrito do Porto, entre “80 a 100” motoristas em greve.

“Abordámos alguns [motoristas] de camiões mas está tudo bem. As pessoas que iam fazer os serviços mínimos estão aqui [à porta]”, notou.

Na segunda-feira, outro coordenador do SNMMP constatava que, na refinaria da Petrogal em Matosinhos, o movimento era o de “um dia normal, ou até mais”, com os serviços a funcionar “a 100%”.

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas afirmou hoje que, “em solidariedade com os seus colegas [que foram notificados por alegadamente não terem cumprido os serviços mínimos], ninguém vai sair hoje” para fazer qualquer serviço.

Pardal Henriques falava em Aveiras de Cima, Lisboa, notando que “ninguém vai cumprir nem serviços mínimos nem requisição civil”.

“Não vão fazer absolutamente nada”, sublinhou o também assessor jurídico SNMMP.