A decisão de não ser ativado o Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil (PDEPC), tomada no sábado em reunião da Comissão Distrital de Proteção Civil, confirma a situação de normalidade, mesmo em período de férias e com o triplo das pessoas no Algarve.

Depois de na quinta e sexta-feira se ter verificado uma "corrida" aos postos de combustível, numa ronda efetuada por várias gasolineiras em Faro e em Olhão, a Lusa encontrou estabelecimentos praticamente vazios e com pouca afluência, havendo casos pontuais de falta de combustível.

É o caso de um posto localizado numa das avenidas mais movimentadas de Faro, que se encontra encerrado desde sábado, e em que o cliente é logo avisado à entrada de que o estabelecimento está encerrado. No entanto, do outro lado da avenida, a gasolineira do mesmo operador funcionava normalmente.

Já em Olhão, um posto na Estrada Nacional (EN) 125, também com pouca afluência, avisava os clientes de que devido à crise energética, o abastecimento seria limitado a 25 litros.

Do outro lado da estrada, o posto da mesma marca de combustíveis estava vazio, mas os motivos eram outros: tratava-se de um dos postos da Rede Estratégica de Postos de Abastecimento (REPA) da região para abastecimento exclusivo de entidades prioritárias.