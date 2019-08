Em declarações à Lusa, o diretor do evento, João Carvalho, garantiu ter um “plano B e C”, caso se “intensifiquem os problemas”, apesar de a organização se ter precavido porque o festival “depende muito de geradores e veículos”, tendo como salvaguarda “camiões cisterna com gasolina”.

“Temos um plano A, B e C. O plano A é tudo correr naturalmente – e é o que tem acontecido –, ainda não tivemos de recorrer às reservas que temos no recinto. O plano B será a utilização dessas reservas e o plano C é ir a Espanha que é aqui ao lado. Temos tudo devidamente assegurado do ponto de vista da logística do festival”, afirmou.

A preocupação é com quem se desloca para a Praia Fluvial do Taboão, no distrito de Viana do Castelo, apesar de a chegada de autocarros estar a decorrer “naturalmente”, assim como a restante logística com “centenas de camiões” a chegarem ao local “sem qualquer atraso”.

“Em caso de rutura de ‘stock’, nós estamos garantidos. Para o bom funcionamento do festival, para os geradores e artistas estamos absolutamente garantidos. Preocupa-me mais pessoas que possam vir de cidades onde não haja gasolina e queiram chegar a Paredes de Coura e não o consigam fazer. Da parte das infraestruturas e o festival, isso está devidamente salvaguardado”, apontou João Carvalho.

O festival Vodafone Paredes de Coura começa na quarta-feira e termina no sábado, contando com a presença de artistas como The National, Patti Smith, New Order, Father John Misty e Suede no cartaz de uma edição que tem os passes gerais esgotados, assim como os bilhetes diários para o primeiro dia.