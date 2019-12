“A multinacional VINCI (dona da ANA Aeroportos, que é a empresa portuguesa que gere todos os aeroportos em Portugal) e o Governo português escolheram construir um aeroporto no meio de uma das mais importantes Reservas Biogenéticas de Portugal, a Reserva Natural Internacional do Estuário do Tejo, o que vai causar a destruição deste ecossistema pleno de biodiversidade”, refere uma carta que o movimento pretende entregar à ativista sueca.

O documento acrescenta que pretendem “cometer um crime ambiental” num contexto de “emergência climática”.

A plataforma cívica acrescenta que, segundo alguns cientistas, o local pode “ficar inundado a partir de 2050, devido ao aumento do nível do mar decorrente das alterações climáticas, uma vez que a estrutura do aeroporto se situará na margem do rio e parte da pista será construída diretamente em cima do rio na Reserva Natural do Estuário do Tejo”.