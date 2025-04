O Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, foi o cenário escolhido por dois pilotos da American Airlines — um casal na vida e na aviação — para o seu último voo em conjunto.

"Com as filhas a bordo, marcaram este momento especial com emoção e simbolismo, numa homenagem da nossa equipa que incluiu a mensagem de despedida ? “LIS OPS WISHES U A HAPPY RETIREMENT”, presentes e uma escolta na placa", recorda a gestora do aeroporto de Lisboa.

"Obrigado por terminarem esta viagem connosco. Boa reforma!", acrescentam ainda.