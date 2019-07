A questão está relacionada com a recente deliberação desta autarquia do distrito de Castelo Branco para a abertura de procedimento com vista à realização de hasta pública para um loteamento de terrenos localizados na zona envolvente do Data Center da Altice.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o movimento independente, que nas últimas eleições autárquicas elegeu Carlos Pinto como vereador, veio criticar essa decisão e garantiu que está em causa "um atentado ao futuro daquela estrutura" e uma operação que apenas tem como objetivo a "realização de recursos financeiros para ocorrer a dificuldades de tesouraria".

"A operação é lesiva dos superiores interesses do município quanto à distribuição de uma área destinada a empresas e emprego, mas ela própria foi desenhada com detalhes que ferem o património municipal, já que os terrenos estão avaliados para efeitos tributários em 6.187,440 mil euros e vão ser postos em hasta pública com uma base de licitação de cerca de dois", é referido.

Questionando o que "se esconde nesta operação e com estes valores", o movimento independente garante que tudo fará para impedir "um crime municipal, que compromete o futuro do concelho e da região e até da segurança em parâmetros internacionais e futuro do investimento da Altice".