“Continuamos sem perceber de que forma é que este cenário contribui para o desenvolvimento do IPCB (Instituto Politécnico de castelo Branco) ou o porquê de ficarem as quatro escolas com sede em Castelo Branco”, refere, em comunicado enviado à agência Lusa, o Movimento pela Autonomia da ESGIN.

O Movimento adianta que o cenário aprovado pelo Conselho Geral do IPCB no âmbito da reestruturação organizacional da instituição “é desequilibrado e injusto, na medida em que implica a perda da sede da ESGIN em Idanha-a-Nova, bem como a sua autonomia administrativa, pedagógica e científica”.

O Conselho Geral do IPCB decidiu, recentemente, que a instituição deve proceder à reestruturação organizacional que prevê que as atuais seis escolas deem origem a quatro novos estabelecimentos de ensino.

“A proposta colocada a votação mereceu o voto favorável de 18 dos 25 conselheiros que compõem o órgão, garantindo a obrigatoriedade de obtenção da concordância de dois terços dos conselheiros”, explicou o IPCB, na ocasião.