Numa carta enviada ao Bispo da Diocese de Portalegre-Castelo Branco e ao Cardeal Patriarca de Lisboa, a que a Lusa teve hoje acesso, aquele movimento de cidadãos mostrou o seu apoio ao cónego e admitiu "recorrer ao direito canónico" se as suas pretensões não forem atendidas.

"Este é um movimento de pessoas individuais de apoio ao cónego, tanto na sua obra como na sua dignidade, porque o senhor Bispo, com esta decisão, não só afetou a dignidade do cónego José da Graça como afetou a dignidade da comunidade abrantina e é isso que queremos reverter e que o padre possa voltar a exercer nas suas paróquias", disse à Lusa Domingos Chambel, um dos porta-voz do movimento "MOSAR-CJG "(Movimento Social de Apoio e Reconhecimento ao Cónego José da Graça).

Domingos Chambel frisou que não podem “deixar passar em branco o facto de o sr. bispo não ter ouvido a comunidade” e afirmou que o objetivo é encontrar “pacificamente” uma solução.

Em duas reuniões que decorreram no sábado, em Abrantes, aquele movimento de cidadãos aprovou ainda enviar um pedido de audiência urgente ao bispo da diocese, D. Antonino Dias.

O sacerdote, de 76 anos, foi condenado em 12 de junho a cinco anos de prisão, com pena suspensa por igual período, pelos crimes de burla qualificada, burla tributária e falsificação de documentos, num esquema que terá lesado o Estado em cerca de 200 mil euros através do Centro Social Interparoquial de Abrantes, instituição da qual era presidente.