Com data marcada para os próximos dias 10 e 11 de março, na Culturgest, o programa da 2ª convenção nacional do Movimento Europa e Liberdade (MEL), divulgado à imprensa, prevê as presenças do líder do CDS-PP, que abre a iniciativa, e do ex-presidente e antigo ministro Paulo Portas, que intervirá, no segundo dia, sobre "os desafios da nova globalização, da desglobalização e de Portugal".

Reunindo várias figuras do espaço político da direita, o programa prevê as participações do deputado e presidente da Iniciativa Liberal João Cotrim de Figueiredo e de André Ventura, deputado e líder do Chega, que abordarão novas alternativas “ao espaço da extrema-esquerda e do socialismo radical”, no dia 11.

Entre os oradores estão também o ex-ministro Pedro Santana Lopes (Aliança), Carlos Guimarães Pinto (ex-líder da Iniciativa Liberal), e outras personalidades como o professor Jaime Nogueira Pinto, os sociais-democratas Miguel Morgado e Paulo Mota Pinto, o advogado José Miguel Júdice e ainda os economistas José Azevedo Pereira, António Nogueira Leite e Abel Mateus.

Em declarações à agência Lusa, o vice-Presidente do MEL, Paulo Carmona, adiantou que o movimento pretende ser “complementar aos partidos” como plataforma de comunicação que pretende juntar “pessoas que não se revêm nos partidos e também pessoas dos partidos”.