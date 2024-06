Segundo a PSP de Setúbal, a mulher, que conduzia o veículo, foi atingida na cabeça por um disparo de arma de fogo que lhe terá provocado a morte, pelo que o caso já está sob alçada da Polícia Judiciária (PJ), que tem a competência exclusiva na investigação deste tipo de crimes.

Contactada pela agência Lusa, fonte da PJ de Setúbal confirmou que, no interior da viatura, além da vítima mortal, uma mulher de 31 anos de nacionalidade portuguesa, estava também um homem de 33 anos, que também terá sido atingido por um disparo de arma de fogo num braço.

Confrontada com a possibilidade de este homicídio poder estar relacionado com incidentes que ocorreram no sábado no bairro da Bela Vista, em que também foram efetuados alguns disparos de arma de fogo, a mesma fonte da PJ lembrou que a investigação está no início e que é preciso analisar todos os elementos de prova que estão a ser recolhidos.