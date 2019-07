À saída da sala de audiências, a defensora oficiosa da arguida, Maria Inês Abreu, remeteu uma decisão sobre um eventual recurso para depois de uma reunião com a sua cliente para analisar o acórdão.

A causídica realçou ainda que o trabalho da defesa foi dificultado pela postura adotada pela arguida, que “faltou a quase todas as sessões” do julgamento.

A acusação do Ministério Público refere que, pelo menos desde 2012, a arguida vem-se dedicando a criar relações de proximidade com várias pessoas de idade avançada, sempre com recurso à falsidade, com o intuito dessas pessoas lhe entregarem quantias monetárias com promessa de restituição, sem que tais quantias sejam devolvidas.

De acordo com os factos dados como provados, a arguida apropriou-se de 18.350 euros de uma mulher de 79 anos. A outra lesada foi uma mulher de 81 anos, que ficou sem 4.350 euros.

A investigação referia ainda a existência de uma terceira vítima que terá sido burlada em cerca de 15 mil euros, mas como a ofendida veio a falecer o processo foi arquivado.