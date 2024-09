A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, identificou e deteve uma mulher, de 73 anos, pela prática do crime de incêndio florestal, com recurso a chama direta, ocorrido no passado dia 22 de agosto, num terreno localizado em Santo Antão do Tojal, Loures.

Num comunicado enviado às redações, a PJ indica que os factos terão ocorrido no contexto de quezílias existentes entre a autora e o lesado, colocando em perigo uma habitação e outros bens patrimoniais de valor elevado.

A detida vai ser presente, no dia de hoje, a primeiro interrogatório judicial no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa Norte – Loures, para aplicação de medidas de coação.