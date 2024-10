Em declarações à Lusa, João Afonso Martins, capitão do porto de Vila Real de Santo António, no distrito de Faro, disse que o veículo da desaparecida foi localizado pelas 10:00, a cerca de 10 metros de profundidade por mergulhadores dos bombeiros.

“Encontrámos a viatura, mas verificou-se que não tinha ninguém no seu interior”, notou, referindo que as operações de mergulho foram iniciadas às 09:30, quando as condições da maré o permitiram.

Na tarde de terça-feira, acrescentou, foram encontradas marcas “num pequeno lancil” na estrada, que indiciavam que a viatura “se tivesse despistado e caído ao rio”.

João Afonso Martins precisou que a viatura da mulher, que alegadamente desapareceu após ter saído do restaurante onde trabalhava, “foi detetada a cerca de 15 metros da margem e a 10 metros de profundidade, no alinhamento da estrada com as marcas no lancil”.

Segundo o também comandante da Polícia Marítima (PM) de Vila Real de Santo António, dado que a mulher não foi encontrada na viatura, as autoridades mobilizaram diversos meios para serem efetuadas buscas no espelho de água, bem como nas margens do rio, tanto do lado de Portugal como de Espanha.

Neste momento, estão empenhadas nas operações marítimas sete embarcações da PM, da Unidade de Controlo Costeiro da Guarda Nacional Republicana, do Instituto de Socorros a Náufragos e do Projeto Seawatch.

Além destes, estão mobilizados diversos meios materiais e humanos de Portugal e de Espanha, que fazem a vigilância por terra, concluiu o responsável.