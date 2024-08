Uma mulher de 68 anos foi detida, na terça-feira, por suspeitas de incêndio florestal na freguesia de Vidais, nas Caldas da Rainha, distrito de Leiria, anunciou hoje a GNR.

Em comunicado à Lusa, o Comando da GNR de Leiria refere que, na sequência do incêndio, que deflagrou na localidade de Ribeira de Crastos, “foram realizadas de imediato diligências policiais que permitiram recolher informações e determinar as causas e a autoria” do fogo.

Segundo a GNR, foi possível apurar que o incêndio, que consumiu uma área de mato, terá deflagrado na sequência de uma “queima de sobrantes resultantes da limpeza do solo agrícola”, da qual a mulher, de 68 anos, terá sido a autora.

Posteriormente, a GNR deteve a mulher e apreendeu o isqueiro utilizado.

A detida foi constituída arguida e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Caldas da Rainha, indica ainda a GNR na nota.