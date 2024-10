Uma mulher que estava desaparecida na região das Montanhas Nevadas, na Austrália, há seis dias, foi encontrada pelos serviços de emergência, após uma grande operação de busca e salvamento, avança a BBC.

A polícia informou que a fotógrafa Lovisa Sjoberg, de 48 anos, foi picada por uma cobra, enquanto estava perdida nas montanhas remotas de Nova Gales do Sul, e teve de ser assistida no local antes de ser transportada para o hospital.

Segundo a publicação, Sjoberg é uma visitante regular do Parque Nacional Kosciuszko - onde tira fotos para um projeto que documenta cavalos selvagens que vivem nas montanhas - e já não era vista desde dia 8 de outubro.

As suspeitas de desaparecimento aumentaram depois de uma empresa de aluguer de carros ter alertado as autoridades de que o carro que Lovisa tinha alugado não teria sido devolvido, e que não estariam a conseguir contactá-la.

Mais tarde, o seu carro foi encontrado destrancado e abandonado.

A polícia de Nova Gales do Sul lançou um apelo, a 21 de outubro, para que as pessoas ajudassem a encontrá-la e iniciou uma busca em larga escala, com o auxílio de cães, bombeiros, guardas florestais e um helicóptero com recursos de infravermelhos.

Dias depois do início da investigação, não havia sinais da mulher, o que aumentava a preocupação das autoridades, uma vez que as temperaturas na área ao redor do Parque Nacional Kosciuszko caíam para zero grau durante a noite.

Sjoberg foi encontrada na tarde deste domingo, horário local, por um agente do Serviço Nacional de Parques e Vida Selvagem na Trilha Nungar Creek, em Kiandra.

"Uma mulher desaparecida na região das Montanhas Nevadas, desde a semana passada, foi localizada, após uma busca em larga escala pelos serviços de emergência”, disse a polícia de Nova Gales do Sul em comunicado.