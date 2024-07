Os irmãos americanos Ryan Cooper e Wesley Waren encontraram o corpo de Bill Stampfl a 27 de junho no Monte Huascaran.

Os alpinistas notaram um objeto que não se misturava com a paisagem e decidiram investigar. Segundo os irmãos, o gelo tinha preservado o corpo de Bill Stampfl e os seus pertences. Assim, a aliança de casamento, o capacete, as botas de alpinismo e o casaco estavam completamente intactos.

Também em perfeito estado de conservação estava o seu bilhete de identidade e o passaporte, que permitiram a identificação rápida do corpo encontrado. Uma máquina fotográfica, a carteira e os óculos também estavam intactos.

"Alguém gostava dele e alguém queria que ele voltasse para casa", disse Cooper. "Assim que descobri que era um alpinista americano, soube que tínhamos a responsabilidade de encontrar a família e dar-lhes a notícia".

E assim fez: encontrou a família do alpinista e enviou-lhes as fotografias dos objetos encontrados.

Jennifer, mulher de Bill Stampfl, reagiu à descoberta do corpo. "O meu coração afundou-se. Ao fim de 22 anos, já me tinha conformado com o facto de ele estar ali. Ele faz parte da montanha. Como se nunca o fossemos ter de volta. O facto de o terem encontrado abriu todas as feridas", disse à CNN Internacional.

A 24 de junho de 2002, Stampfl e dois dos seus colegas alpinistas e amigos, Steve Erskine e Matthew Richardson, foram mortos por uma avalanche no Monte Huascaran. Apenas o corpo de Erskine foi descoberto.

Agora, o corpo de Stampfl sai também da montanha. Depois de uma autópsia em Yungay, o corpo foi transferido para a cidade de Juarez e será levado para uma funerária em Lima, onde será cremado. As cinzas serão enviadas para a família nos Estados Unidos.