Viktoria Nasyrova, de 47 anos, foi considerada culpada por tentar matar Olga Tsvyk, de 35 anos, com um cheesecake que continha fenazepam, um sedativo forte que mesmo em pequenas quantidades pode ser fatal. As duas mulheres tinham grandes parecenças, e o objetivo de Nasyrova era matar e roubar a identidade de Tsvyk, adiantou o The Guardian.

Nasyrova terá levado o cheesecake à casa de Tsvyk, no bairro de Forest Hills, em Nova Iorque, no dia 28 de agosto de 2016. Tsvyk comeu o cheesecake, sentiu-se mal e perdeu a consciência, tendo sido encontrada mais tarde por um amigo, e levada para o hospital.

Quando Tsvyk regressou do hospital percebeu que o seu passaporte, documentos e objetos de valor, incluindo um anel de ouro, tinham desaparecido.

Quando testaram o resíduo da embalagem do cheesecake perceberam que continha fenazepam, descrito pela procuradora pública a cargo do caso como uma "droga mortífera". Nasyrova foi presa e condenada a 25 anos de prisão, por acusações que incluem tentativa de homicídio.

Esta não é a primeira vez que Nasyrova enfrenta acusações desta natureza. Em 2014, foi acusada de drogar uma vizinha, matando-a, na Rússia. Nasyrova nega responsabilidade.