A autarquia refere em comunicado publicado na sua página oficial da internet que as feiras quinzenais, que se realizam em Aguiar da Beira e Mosteiro - Penaverde, reabrem na segunda-feira (Aguiar da Beira) e no dia 10 (Mosteiro - Penaverde), com "a disponibilização dos habituais produtos e serviços e com uma série de novas regras decorrentes da pandemia de covid-19".

Segundo a nota, a reabertura das feiras quinzenais, após uma paragem de mais de dois meses, "está condicionada ao cumprimento de todas as normas e recomendações definidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS), tendo os comerciantes e clientes que obedecer a um conjunto de normas de funcionamento específicas, que visam garantir as condições de segurança e higiene no exercício da sua atividade".

A autarquia de Aguiar da Beira, presidida por Joaquim Bonifácio, refere que "tanto os feirantes como os clientes têm de usar máscara, devendo ainda os clientes respeitar entre si a distância social de segurança, de dois metros, no momento de visita aos ‘stands'".

Os feirantes "devem ter desinfetante nos seus espaços/bancadas/tendas para uso próprio e dos clientes, tendo ainda de desinfetar as superfícies da zona de venda que usarem ou que estiveram em contactos com os clientes" e higienizar as mãos no início e no final de cada atendimento.