A Câmara de Pombal vai investir cerca de 280 mil euros na beneficiação e requalificação da Biblioteca e Auditório Municipal.

O Município de Pombal, liderado por Diogo Mateus, refere que a intervenção neste equipamento visa "melhorar as condições de segurança do edifício, em particular no que concerne às medidas de segurança contra incêndios, que contemplará uma reforma parcial da rede elétrica do edifício".

Segundo a nota de imprensa, as obras de beneficiação irão também permitir a substituição da cobertura do auditório, que apresenta algumas deficiências na sua estrutura.

Além da cobertura, a empreitada tem previsto igualmente a substituição das máquinas do sistema de climatização.

A intervenção irá ainda dotar o espaço com melhores condições de acesso a pessoas com mobilidade reduzida, através da realização de obras nos acessos aos espaços públicos e nas instalações sanitárias.

O prazo de execução é de 180 dias.