A aquisição destes novos 750 computadores portáteis, adiantou Pombeiro, "representa um encargo de cerca de 260 mil euros" e conta com o apoio da União Europeia e do Portugal 2020, através do Fundo Social Europeu, no âmbito do Programa Operacional Regional do Centro 2020.

Miguel Pombeiro disse ainda que "os computadores portáteis não têm acesso acoplado à internet, sendo as autarquias que, caso a caso, vão adquirindo consoante as necessidades dos alunos e da cobertura das operadoras", havendo "zonas sombra" em alguns territórios.

"Há alguns pequenos lugares no território com zonas sombra em termos de cobertura de rede internet e os municípios estão a tentar resolver caso a caso, através de descodificadores ou pacotes de acesso à internet por satélite", disse aquele responsável.

Com uma área geográfica de 3.344 quilómetro quadrados, a CIMT integra os concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Tomar, Torres Novas, e Vila Nova da Barquinha (do distrito de Santarém) e Sertã e Vila de Rei (distrito de Castelo Branco), com um total de 247.330 habitantes (censos 2011).