O museu informou que fez o pedido ao mayor de Nova York, Bill De Blasio, e que este aceitou devido às manifestações nacionais contra o racismo e a brutalidade policial após a morte de George Floyd, um homem negro, por um polícia branco, a 25 de maio, em Minneapolis.

"Acreditamos que a remoção da estátua será um símbolo de progresso e do nosso compromisso para construir e sustentar uma comunidade do museu inclusiva e equitativa e uma sociedade mais aberta", afirmou Ellen Futter, presidente do museu, em comunicado.

Theodore Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos de 1901 a 1909, é considerado um dos primeiros conservacionistas e naturalistas americanos.

Contudo, a sua estátua de bronze, que desde a inauguração do museu, em 1940, o apresenta a cavalo, ao lado de um negro e com um indígena de pé de cada lado, simboliza para muitos o colonialismo e a discriminação racial.