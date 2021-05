Kevin Nascimento Bueno, conhecido como MC Kevin, morreu na noite deste domingo (16) depois de cair do 11º andar de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 18h15 para resgatar o “funkeiro”, de 23 anos, que foi levado para o Hospital Miguel Couto na Gávea, onde foi confirmado que acabou por perder a vida.

Conhecido por sucessos como "Cavalo de Troia" e "O menino encantou a quebrada", Kevin tem mais de 1,8 milhão de ouvintes mensais no Spotify.

“Você é e sempre será o amor da minha vida. O amor mais lindo que tive. O homem que mais me amou e me admirou. Vai com deus menino, eu sempre vou te amar”, escreveu a mulher, Deolane Bezerra, no Instagram.

Também o jogador do Paris Saint-Germain, Neymar Jr., lamentou a morte do artista. "Sem acreditar. Tínhamos combinado de nos conhecer nas minhas férias, mas infelizmente não poderemos. Tenho a certeza que ainda te abraçarei e te agradecerei por confiar em mim", partilhou na mesma rede social.