Criado em 2014 no Brasil, o festival realizou-se pela primeira vez em Portugal no ano passado.

O Hipódromo Manuel Possolo volta a acolher o festival, que conta com dois palcos.

No palco principal, hoje, atuam Liniker, Djodje, Ana Lua Caiano, António Zambujo & Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de São Bento, BK e Silva, e os DJ Iuri do Santo, Maria Amor, DIDI, Saia e Sónia Trópicos.

No domingo sobem a este palco Ney Matogrosso, Xande, que irá cantar Caetano Veloso, Lena D’Água, Timbalada com Afrocidade, Criolo e Bruno Berle, e os DJ Umafricana, Lady G Brown, Felipe Martins, M.Dusa e Bill Onair.

Pelo segundo palco, com curadoria do músico e escritor Kalaf Epalanga, irão passar Joss Dee, Fidju Kitxora, Ellis Ferrére, Diana Oliveira, Pedro da Linha e Gop Tun DJs, hoje, Ferdi Ferreira, Sinnotsin, Ubunto, Deize Tigrona, Studio Bros e JLZ, no domingo.

De acordo com a organização, o festival, “conhecido por valorizar a diversidade e a riqueza da música brasileira, mantém a sua essência ao reforçar a ligação entre a lusofonia, promovendo um cartaz que une Brasil, Portugal e os PALOP numa experiência cultural única”.