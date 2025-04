"O presidente continua satisfeito com Musk e a sua iniciativa do Departamento de Eficiência Governamental, mas ambos decidiram, nos últimos dias, que em breve será hora de Musk regressar aos seus negócios e assumir um papel de apoio", avança o Politico, citando três fontes próximas de Trump.

Diz o mesmo jornal que apesar da sua saída, "nas próximas semanas", o homem mais rico do mundo deverá manter-se como conselheiro informal do presidente.

Já esta segunda-feira Trump tinha dito que Musk "tem uma grande empresa para gerir" e que "a dado momento, ele vai ter de lá voltar".

Refira-se que o bilionário tem sofrido forte contestação a nível mundial e as suas empresas têm sofrido com isso, sobretudo a Tesla, cujas vendas caíram mais de 50% desde o início do ano.