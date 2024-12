Este montante é o maior proveniente de um único doador não candidato, indicam os dados do OpenSecrets, uma organização sem fins lucrativos que "acompanha o dinheiro na política e seus efeitos nas eleições e na política".

De acordo com o Washington Post, Musk doou mais 80 milhões de dólares do que Tim Mellon, herdeiro de um império bancário, que contribuiu com cerca de 200 milhões de dólares para a campanha republicana nas últimas eleições.

Segundo a FEC, Musk doou cerca de 238 milhões de dólares por meio de sua organização política chamada "America PAC".

A esses 238 milhões de dólares, somam-se vários milhões adicionais entregues após 18 de outubro, data do fecho da primeira soma total feita pela FEC, atingindo assim mais de 270 milhões de dólares, segundo a imprensa americana.

O presidente eleito, Donald Trump, recompensou o empresário, dono da SpaceX, X e Tesla, pelo apoio na campanha, colocando-o à frente de uma comissão de "eficiência governamental", um órgão criado para ajustar o orçamento federal, uma das principais bandeiras de Trump e Musk.

Trump também nomeou o empresário David Packs, amigo próximo de Musk, para um novo cargo como conselheiro de inteligência artificial e criptomoedas.