Prometeu e vai cumprir. Elon Musk tinha revelado que assumiria os resultados da sondagem, realizada entre domingo e segunda-feira, e já esta madrugada de quarta-feira salientou que vai mesmo sair do cargo de presidente-executivo do Twitter. Primeiro, porém, irá encontrar um substituto.

“Vou renunciar ao cargo de CEO assim que encontrar alguém tolo o suficiente para aceitar o cargo! Depois disso, vou apenas comandar as equipes de software e servidores”, escreveu Musk.

Refira-se que, e apesar dos resultados da sondagem, esta não é a primeira vez que o multi-milionário salienta que vai abandonar a liderança do Twitter, que adquiriu em outubro último, após uma longa novela de avanços e recuos no negócio. Em novembro, por exemplo, Musk salientou em tribunal que o futuro na empresa passaria por encontrar alguém para administrá-la no seu lugar.