Em mais uma sessão do julgamento de 17 arguidos acusados de pertencerem a uma alegada rede criminosa de assaltos violentos a residências na Área Metropolitana de Lisboa, que decorre no Tribunal de Cascais, o arguido explicou que conheceu Paulo Pereira Cristóvão quando este era vice-presidente do Sporting e ele líder da claque Juventude Leonina.

Nuno Vieira Mendes afirmou que foi "usado” por Pereira Cristóvão e que só aderiu ao esquema criminoso para “fazer um favor a um amigo”, em alusão ao antigo vice-presidente do Sporting, reconhecendo, contudo, “com uma contrapartida financeira”.

“Quero assumir aqui as culpas, estou arrependido, quero pedir desculpas às vítimas e estou disposto a compensar as vítimas. Longe de mim pensar que aquilo eram roubos, para mim eram cobranças. Nunca fui a casa de ninguém nem apontei armas. A pior coisa que me aconteceu na vida foi ter conhecido este senhor”, disse 'Mustafá', apontando na direção de Pereira Cristóvão.

O arguido contou ao coletivo de juízes que foi Pereira Cristóvão quem lhe passou as informações sobre as vítimas e as residências a assaltar: uma em Cascais, em fevereiro, de 2014, e outa em abril desse ano, na Avenida do Brasil, em Lisboa.