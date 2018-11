O líder da Juventude Leonina, Nuno Mendes “Mustafᔠ(C), à saída do Tribunal do Barreiro, depois de ter sido ouvido no âmbito da investigação da invasão à Academia do Sporting, no Barreiro, 15 de novembro de 2018. O ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho e Mustafá, detidos no domingo e interrogados na quarta-feira, pelo juiz Carlos Delca, saíram hoje em liberdade, sujeitos a apresentações diárias às autoridades e o pagamento por cada um dos arguidos de uma caução de 70.000 euros, no âmbito da investigação ao ataque à academia de Alcochete. RUI MINDERICO/LUSA

