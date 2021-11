A polícia da cidade de Dunedin, na Ilha do Sul, na Nova Zelândia, recebeu uma chamada, no domingo à noite, de uma mulher que dizia ter sido feita "refém" em casa por um gambá, que a ataca a cada vez que tenta sair, conta o The Guardian.

"Quando saía de casa e tentava chegar ao seu carro, o animal atacava-a e ela fugia para dentro", explicaram as autoridades.

No local, quando a polícia chegou e se aproximou da porta da frente, um gambá juvenil saiu do escuro e trepou para a perna de um oficial, pelo que se suspeitou que era um animal de estimação fugido ou que tinha sido recentemente separado da sua mãe.

O gambá foi "detido" pela força policial, que o libertou posteriormente na selva "para evitar mais assédio aos cidadãos".

Rachael Stratton, especialista em comportamento animal, sugeriu que o pequeno marsupial estava a agir por medo e não por agressão.

"O típico para a maioria dos animais selvagens seria fugir. A menos que, por ser um jovem, ainda esteja talvez a aprender a lidar com ameaças", explicou.