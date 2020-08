Hoje de manhã, a Capitania fez um ponto da situação com a Autoridade de Saúde que, avança Paulo Agostinho, “nada tem a obstar à abertura” porque “nas últimas 48 horas não foi detetada nem vista qualquer medusa".

Por isso, explica o comandante da Capitania do Porto da Nazaré, desde manhã que a praia da Vieira se encontra sem qualquer restrição de banhos.

Paulo Agostinho indicou que as autoridades vão “continuar a acompanhar e a alertar as pessoas”, sensibilizando-as para, “no caso de verem [a ‘Medusa Velella’], chamarem o nadador-salvador e as autoridades e, acima de tudo, não lhe tocarem”.