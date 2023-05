A cidade luz, como é conhecida, é tida como a mais romântica a nível mundial e o Rio Sena tem quota parte dessa 'responsabilidade'. Ao longo dos anos, contudo, as suas águas têm vindo a ficar cada vez mais poluídas. Não só o aspeto não é o melhor, como os maus cheiros abundam.

Não a pensar apenas nos pares românticos que todos os dias desfilam nas margens do Sena, os organizadores dos Jogos Olímpicos de 2024, juntamente com as autoridades locais, iniciaram há um mês uma operação complexa para limpar o rio a tempo da edição francesa.

De acordo com as últimas informações, estão previstos gastar cerca de 1,4 mil milhões de euros para que as águas do Sena voltem a ser cristalinas. E cristalinas para que o cenário possa ser utilizado para várias competições de natação.

Os ambientalistas estão radiantes com estas medidas e acreditam que possam ter um efeito bola de neve. "Isso criará ondas, por assim dizer, em todo o mundo, porque muitas cidades estão a observar Paris. Acredito que será o começo de um movimento. Ou pelo menos esperamos que sim", diz Dan Angelescu, o cientista responsável pela qualidade da água do Sena.