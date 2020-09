Segundo o decreto presidencial, a ordem entra em vigor hoje.

Aliev decretou no domingo a lei marcial em todo o país e o recolher obrigatório em algumas cidades, na sequência do conflito na região separatista do Azerbaijão, de maioria arménia, que já causou 39 mortos, incluindo sete civis.

A Arménia também decretou a lei marcial e uma mobilização geral.

Os dois Estados acusam-se mutuamente de terem iniciado as hostilidades no domingo, as mais graves desde 2016, quando confrontos entre os beligerantes provocaram cerca de 100 mortos. O conflito remonta ao final da década de 1980.

A União Europeia, as Nações Unidas, a Rússia, a França e a Alemanha lamentaram os confrontos e pediram a cessação imediata das hostilidades, bem como o regresso à mesa de negociações. A Turquia ofereceu ajuda ao seu aliado Azerbaijão.