O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, recebeu hoje dezenas de líderes europeus para discutir a situação na Ucrânia e a imigração ilegal, num encontro que serviu também para relançar a "delicada relação do Reino Unido com a Europa".

"Queremos trabalhar para restabelecer relações, redescobrir os nossos interesses comuns e renovar laços de confiança e amizade", disse o primeiro-ministro na abertura da quarta reunião da Comunidade Política Europeia (CPE).

O encontro acontece no Palácio de Blenheim, perto de Oxford, para um diálogo com líderes de um espaço europeu que vai da Espanha à Moldávia.

O Palácio de Blenheim, um dos maiores do Reino Unido e considerado Património Mundial desde 1987, é o local de nascimento do ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, fez um apelo na reunião pela unidade da Europa no apoio ao seu país. "É necessário manter a unidade na Europa, porque a unidade leva sempre a decisões fortes", observou.

Zelensky criticou duramente a recente visita do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, à Rússia.

"Se alguém na Europa tenta resolver problemas pelas costas de outra pessoa ou mesmo à custa de outra pessoa (…) por que deveríamos considerar essa pessoa?", disse Zelensky sem mencionar Orbán, que estava na mesma sala.

Segundo o presidente ucraniano, "a UE e a NATO podem resolver todos os seus problemas sem essa pessoa".

Zelensky tem na agenda desta quinta-feira reuniões bilaterais com Starmer, encontro com o rei Charles III e diálogo com executivos de empresas do segmento de defesa.

Nova fase da relação

Ao chegar ao poder, Starmer tinha anunciado que o governo se esforçaria para relançar a relação do Reino Unido com a Europa, depois das tensões causadas pelo Brexit.

Segundo Starmer, nesta nova fase o Reino Unido "não estará focado nas nossas diferenças, mas sim nos valores que partilhamos".

Ao chegar ao palácio, o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, destacou que a reunião é um "espaço de diálogo e encontro" entre países que partilham "estratégias e linhas de atuação".

Starmer terá diversas conversas bilaterais com líderes europeus durante a conferência desta quinta-feira, incluindo o francês Emmanuel Macron, o irlandês Simon Harris e o espanhol Pedro Sánchez.

Esta é a quarta reunião da CPE desde a sua fundação, em outubro de 2022, depois de reuniões em Praga (República Checa), Chisinau (Moldávia) e Granada (Espanha).

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, participa pela primeira vez numa reunião do CPE, assim como os líderes da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OCDE) e do Conselho da Europa.

Os líderes presentes na reunião também planearam participar nesta quinta-feira numa receção organizada pelo rei Carlos III no Palácio de Blenheim.

Durante o dia, Starmer, Sánchez e vários outros líderes felicitaram Ursula von der Leyen pela reeleição como presidente da Comissão Europeia para um novo mandato de cinco anos.

Numa mensagem na rede X, Starmer expressou o desejo de "trabalhar em estreita colaboração" com Von der Leyen e "reiniciar as relações entre o Reino Unido e a UE".

Sánchez destacou que continuam a trabalhar juntos para promover uma União Europeia mais próspera, sustentável e socialmente justa. A Espanha continuará a ser um parceiro leal e construtivo para avançar na construção de uma Europa mais forte".