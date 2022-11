Num discurso aplaudido de pé por Democratas e Republicanos, Pelosi anunciou que deixará o cargo depois de liderar os Democratas durante quase 20 anos e após um ataque brutal ao seu marido, Paul Pelosi, no mês passado na sua casa em São Francisco.

Num discurso no plenário esta quinta-feira, Pelosi falou sobre as conquistas legislativas do partido sob a sua liderança antes de dizer: "Agora temos de avançar corajosamente para o futuro", cita a CNN internacional.

"Chegou a hora de uma nova geração liderar a bancada democrata que tanto respeito. E sou grata por tantos estarem prontos e dispostos a assumir essa incrível responsabilidade", disse ", acrescentou.

Pelosi, de 82 anos, afirmou que vai continuar a "falar em nome do povo de São Francisco" como sua congressista, mas que não vai procurar a reeleição para um posto de liderança.

O seu anúncio vem depois de os Democratas terem perdido a maioria na câmara baixa, mas terem mantido o controlo do Senado em meados de 2022, retendo uma "onda vermelha" potencialmente maior.

Nancy Pelosi tornou-se presidente da Câmara de Deputados dos EUA pela primeira vez em 2007 e depois presidiu os dois julgamentos políticos contra o republicano Donald Trump.

O líder da Câmara é a terceira figura mais importante da política norte-americana, depois do presidente e do vice-presidente.