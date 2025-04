"Expandir o aeroporto da Portela bem como a construção de um novo aeroporto seria uma loucura que colocaria o pé no acelerador do caos climático através do aumento das emissões de gases com efeito de estufa, com efeitos nefastos na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo e em Portugal", declaram num comunicado intitulado “Não à expansão da aviação, sim à mobilidade justa”.

Os ambientalistas defendem que os “milhares de milhões de euros que seriam desperdiçados numa expansão aeroportuária” sejam “aplicados numa rede de transportes públicos acessível a todas as pessoas, incluindo comboios noturnos para as viagens internacionais”.

Assinalam que as emissões de gases com efeito de estufa da aviação em Portugal “mais do que duplicaram” nos últimos 20 anos e que o aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, é “a infraestrutura mais poluente do país, com cerca de 15% do total de emissões nacionais”.

“Para cumprirmos as metas da ciência climática, não pode haver nenhuma expansão da aviação, nem na Portela, nem em Alcochete, nem noutro lugar. Deve haver, sim, uma redução do tráfego aéreo em todos os aeroportos”, indicam as organizações ATERRA, Climáximo, ECOSOC (Oficina Ecologia e Sociedade do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra), Greve Climática Estudantil Lisboa, Linha Vermelha, Morar em Lisboa, Lisboa Possível, Rede para o Decrescimento e XR Portugal.

Reforçam que "expandir a aviação não daria resposta a nenhuma necessidade social; agravaria a crise climática, o problema da turistificação e do acesso à habitação, e da qualidade de vida de quem vive nas proximidades de aeroportos, devido ao ruído e às emissões de partículas finas e ultrafinas".

O novo aeroporto internacional de Lisboa, a construir em Alcochete, foi apresentado pelo primeiro-ministro demissionário, Luís Montenegro, em maio do ano passado.

A ANA, a empresa responsável pela gestão de aeroportos em Portugal, disse que vai apresentar uma candidatura oficial para construir a nova infraestrutura, que prevê esteja pronta em 2037.