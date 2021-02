A ovelha foi encontrada por um cidadão que contactou o Edgar’s Mission Farm Sanctuary, perto de Lancefield, Victoria, a aproximadamente 60 quilómetros a norte de Melbourne

Tudo aparenta para que Baarack, como foi batizada, já tivesse tido dono no passado. Uma marca na orelha é o que sustenta estas suspeitas, disse Kyle Behrend, do santuário, à Reuters, embora esta pareça ter sido arrancada pela espessa e desalinhada lã à volta do seu focinho.

“As ovelhas precisam de ser tosquiadas pelo menos uma vez por ano, caso contrário, a lã continua a crescer e crescer, até chegar a este ponto”, disse Kyle, acrescentando que depois da tão necessária tosquia, a lã de Baarack pesava... 35,4 quilos.

O vídeo da tosquia de Baarack foi partilhado no TikTok e tornou-se viral, tendo sido visto por milhões de pessoas.

A história de Baarack faz lembrar a de outra ovelha, Shrek, encontrada em 2005 na Nova Zelândia. Também ela esteve vários anos sem ser tosquiada o que a levo a acumular 27 quilos de lã.