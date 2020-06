Apesar de as candidaturas terem decorrido até 12 de março, em que é preciso que pelo menos um dos noivos seja residente em Lisboa, “não foi possível realizar entrevistas e selecionar os nubentes”, pelo que serão automaticamente consideradas para a edição do próximo ano, indicou o município.

Com a vertente competitiva desde 1932, apesar de se realizarem desde o século XVIII, as Marchas Populares de Lisboa ficam também este ano sem o tradicional desfile na Avenida da Liberdade, na sequência das medidas de redução dos riscos de contágio da covid-19 e “atendendo ao desenrolar da atual pandemia e do período de confinamento e distanciamento social ter inviabilizado os ensaios”.

O cancelamento determina que o tema “Amália Rodrigues”, celebrando o centenário do nascimento da fadista, vai transitar para a edição de 2021 das Marchas Populares, “permitindo que todo o trabalho realizado (arcos, cenografia, figurinos) possa ser rentabilizado no próximo ano”.

As 20 marchas que se vão apresentar a concurso são Mouraria, Castelo, Carnide, Bela Flor, Bairro Alto, Boavista, Penha de França, Lumiar, Belém, Baixa, Madragoa, Campo de Ourique, Alcântara, Alfama, Ajuda, Marvila, Bica, São Vicente, Olivais e Alto do Pina. Em extraconcurso mantém-se a participação das marchas da Voz do Operário, Mercados e Santa Casa.

Além de todos estes festejos que se se celebravam na véspera do feriado de Lisboa, a procissão de Santo António, que se realiza no dia 13 de junho, desde o século XVIII, não se vai realizar este ano, devido à pandemia.

Depois de terem sido divulgados, em 01 de junho, os 10 vencedores do 10.º Concurso Sardinhas Festas de Lisboa, a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) anunciou que estas figuras, com desenhos dos concorrentes, vão ser distribuídas na rua, com o devido distanciamento social.

"Aos fins de semana, vamos distribuí-las por vários locais da cidade, em segurança, para serem 'pescadas'. Nesta caça ao tesouro, as pistas para encontrar as sardinhas serão dadas no Facebook e Instagram das Festas de Lisboa, todas as sextas-feiras, sob o mote 'Apanha esta sardinha', ao estilo de um jogo de pista sobre a toponímia de Lisboa", avançou a EGEAC, desafiando os participantes a fotografarem e partilharem 'online' o resultado.

Além desta iniciativa, empresa municipal de animação cultural vai celebrar ‘online’ o santo casamenteiro, no dia 13 de junho (sábado), com o anúncio dos vencedores do concurso e exposição dos Tronos de Santo António, uma iniciativa conjunta com o Museu de Lisboa - Santo António, que este ano foi desenvolvida "em versão digital e alargada a todo o país".