“Não há uma única esquadra que tenha um colete antibala para cada polícia”, disse, sublinhando que, devido à falta deste equipamento, os coletes vão passar de polícia para polícia, o que pode causar problema de higiene e de saúde.

O presidente da ASPP disse que esta nova obrigação para o uso de colete à prova de bala deve-se ao aumento recente das agressões contra polícias.

Segundo Paulo Rodrigues, as agressões contra polícias têm aumentado, bem como o grau de violência.

“Estas agressões são planeadas e executadas, na maioria dos casos, por grupos de pessoas. Assistimos a um aumento da criminalidade grupal que deve preocupar todos e exige das entidades competentes maior ação”, frisa a ASPP, num comunicado, entretanto divulgado, para dar conta que vai enviar uma proposta ao Governo, direção nacional da PSP, grupos parlamentares e Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI).

Paulo Rodrigues explicou que a ASPP refletiu sobre o aumento de agressões aos polícias e reuniu um conjunto de propostas para minimizar esta situação.

Segundo a ASPP, entre as propostas está a necessidade de distribuir coletes de proteção balística individual a todos os polícias, a necessidade de rever modelo de atuação no terreno e compensar os polícias pelo risco de vida no desempenho na missão.