O que mais surpreende Chiara é o comportamento irresponsável de algumas pessoas em relação ao vírus. Segundo ela, alguns vão com a família, outros ficam muito perto dos funcionários, sem falar naqueles que humedecem os dados para contar as notas.

Os sindicatos pediram ao Governo que diminua o horário de funcionamento do comércio para reduzir a exposição dos empregados, mas o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, disse a 21 de março que as lojas permanecerão abertas.

As autoridades das duas regiões mais afetadas - Lombardia e Piamonte - recomendam que se verifique a temperatura dos clientes na entrada das lojas com scâneres térmicos, mas apenas alguns estabelecimentos adotaram a prática.

Assim como muitos, Chiara vive com a ansiedade de tocar em algo ou em alguém contaminado: "Tu começas a pensar 'ai, meu Deus, acabei de tocar com a mão no rosto'. Ficamos um pouco paranóicos", confessa.

Piera admite que precisa de "coragem" para ir trabalhar todos os dias, mas não o vê como um ato heroico.

"Algumas pessoas dizem que somos heróis. Não acho. Estamos apenas a fazer o nosso trabalho. Não quero ser uma heroína, mas quero ser respeitada", concluiu.

Itália, que registou a primeira morte ligada ao coronavírus no final de fevereiro, é o país com o maior número de mortes, 13.155 para 110.574 casos confirmados. No que diz respeito ao número de curados, registam-se 16.847 pessoas.